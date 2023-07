Mascherine, un colpo all’inchiesta Minenna libero, Pini ai domiciliari

di Paolo Morelli

Si sgretola parzialmente l’inchiesta sulla presunta truffa che l’ex parlamentare della Lega Gianluca Pini avrebbe portato a termine ai danni dell’Ausl Romagna attraverso la fornitura di un ingente quantitativo di mascherine importate dalla Cina, per un importo di oltre tre milioni di euro, nel giugno 2020, quando in Italia nessuno riusciva a trovarle. Ieri il Tribunale del riesame di Bologna ha revocato le misure cautelari (arresti domiciliari) nei confronti di Gianluca Prati, 50 anni, forlivese, direttore del magazzino centralizzato dell’Ausl di Pievesestina, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone; di Marcello Minenna, 51 anni, allora direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e oggi assessore regionale in Calabria, difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, e Sergio Covato, 62 anni, nato in Sicilia e residente a San Bartolo di Ravenna, funzionario della Prefettura di Ravenna, difeso dall’avvocato Carlo Benini.

Revocata la detenzione in carcere per Gianluca Pini. 50 anni, dal 22 giugno scorso detenuto a Ravenna: andrà agli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori, nelle campagne forlivesi, con divieto di avere contatti con persone non conviventi.

Le decisioni sono state prese ieri dal Tribunale del riesame di Bologna il cui collegio era presieduto dal giudice Andrea Santucci, che in passato è stato in servizio anche alla Procura della Repubblica di Forlì, affiancato dai colleghi Renato Poschi e Silvia Monari. Le udienze davanti a questo collegio sono state state due, giovedì scorso per il filone forlivese dell’indagine che riguarda le mascherine, e ieri per il filone bolognese che riguarda un traffico internazionale di droga. le motivazioni dei provvedimenti, ai quali si era opposta la pubblico ministero Laura Brunelli, saranno depositate entro 45 giorni.

Gli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone hanno espresso vivissima soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando che Gianluca Prati è stato subito reintegrato nel suo ruolo dall’Ausl che lo aveva sospeso in via cautelare al momento dell’arresto. Dovrebbe tornare in ufficio lunedì prossimo. Gli argomenti che hanno fatto presa sui giudici del riesame sono stati relativi anche alla cronologia dell’inchiesta: i fatti risalgono a giugno 2020, la richiesta delle misure cautelari della Procura della Repubblica è del luglio 2022, l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Forlì Massimo De Paoli è dell’aprile scorso e viene motivata con il pericolo di inquinamento delle prove (mancava un documento che non era mai stato prodotto) e di reiterazione del reato senza tenere conto che, nel frattempo, il Covid non c’è più.