Massaggi shiatsu per la Romagna. Raccolti e donati oltre 1.400 euro L'evento di beneficenza "Tocchiamo il cuore dell'Emilia-Romagna" a Mercato Saraceno ha raccolto oltre 1.455 euro grazie a oltre 200 trattamenti shiatsu. I fondi saranno utilizzati per lavori di sistemazione del territorio. La Pro Loco Linaro - San Romano ringrazia tutti i partecipanti per la loro generosità e il loro supporto.