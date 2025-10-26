Massi cadono sulla strada. Momenti di paura sulla Sp142

Giovedì, alcuni massi si sono improvvisamente distaccati dalla parete rocciosa situata un centinaio di metri a sud dell’ex albergo-ristorante La Botte, lungo la provinciale SP142 di Passo Mandrioli, in territorio di Bagno di Romagna. Parete priva in quel punto, come in tanti altri della SP142, di reti paramassi. Le pietre sono precipitate sulla corsia destra della carreggiata, direzione Bagno-Badia Prataglia (AR). La caduta di massi, detriti, alberi, sulla carreggiata della SP142, si verifica più volte l’anno, in specie nelle giornate piovose, ventose, nevose. E il forte vento, che giovedì ha imperversato anche in Alto Savio, con pioggia battente e raffiche di vento da cime tempestose, ha divelto anche un albero caduto sulla strada nei pressi di Racetto dei Mandrioli.

Della caduta di massi in zona ’La Botte’ (vicina al passo) si è subito interessato anche il comitato di cittadini ’Viabilità Mandrioli’. Da parte sua la Provincia di Forlì-Cesena, tramite il Servizio viabilità, ha prontamente dato incarico a una ditta locale di provvedere a togliere le pietre cadute in carreggiata. La strada dei Mandrioli, che in una decina di chilometri di salita congiunge Bagno sud a passo Mandrioli, si sviluppa in gran parte attigua a pareti rocciose, che si innalzano quasi in verticale, anche per varie decine di metri, sopra la carreggiata. Nel corso degli anni sono state installate varie reti paramassi sulle pareti rocciose della SP142, complessivamente per circa una metà del suo percorso. La SP142 Mandrioli presenta, pertanto, un’altra metà circa delle sue pareti rocciose, a monte della carreggiata, prive di quelle reti.

Gilberto Mosconi