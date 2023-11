Massimo Boldi all’Atelier Gourmet di Gatteo Mare

Nella giornata di Halloween al nuovo ristorante Atelier Gourmet di Gatteo Mare ha pranzato l’attore comico Massimo Boldi, in questi giorni in Romagna per lavoro. L’artista, 78 anni ben portati, ha pasteggiato con un piatto di pesce crudo a base di gamberi rossi di Mazara del Vallo, tartare di tonno e ombrina e salmone marinato alla svedese; tonnarelli al ragù di mare su crema di cozze e un filetto di spigola. Boldi si è personalmente complimentato con lo chef Aldo Santoro.