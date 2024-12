Massimo Boldi e il cinepattone protagonisti al Palatombolone

Tutto esaurito al Palatombolone di Savignano sul Rubicone allestito nel parcheggio dello stadio comunale, per l’arrivo domenica sera del comico Massimo Boldi con racconti, aneddoti sulla sua vita di attore, comico, produttore e sui suoi cinepanettoni. Prima è stato ospite a cena con il suo staff nel ristorante del Castello di Ribano della famiglia Guidi e di Rodolfo Baldacci. Sul palco del Palatombolone Boldi è stato intervistato dal nostro collaboratore Ermanno Pasolini e da Marco Calandrini che ogni sera conduce le tombole. Boldi ha annunciato che il suo ultimo film "A Capodanno tutti da me" verrà trasmesso il 1 gennaio alle 23 su Canale 5. Presente alla serata anche il sindaco Nicola Dellapasqua che ha portato a Boldi un regalo di Natale. Fra gli ospiti il cantautore Gianni Drudi; Giorgio Bersani musicista ed ex componente del gruppo G Men che con la canzone "Se mi lasci" vendette un milione di dischi e nel 1978 partecipò al Festival di Sanremo presentato da Mike Bongiorno, con la canzone "Oggi"; il bagnino d’Italia Gabriele Paglierani con la sua canzone "La brandina"; il comico Nevio Bedin; il produttore discografico Aldo Maiullo. Presenti anche Filippo Sacchetti sindaco di Santarcagelo di Romagna con il presidente del consiglio comunale Tiziano Corbelli invitati da Matteo D’Elia e Claudio Brighi.

Nella foto: Massimo Boldi con il sindaco Dellapsqua e Ermanno Pasolini