"Massimo impegno affinché i ragazzi diano il meglio"

Mauro Tosi, dirigente scolastico dell’istituto Marie Curie di Savignano e presidente della prima commissione del liceo classico, indirizzo Scienze Umane, fornisce il suo punto di vista sulla nuova modalità dell’esame di maturità introdotta dopo l’alluvione: "La decisione ci ha un po’ spiazzato e quello che abbiamo fatto fin da subito è stato cercare di mettere i ragazzi nella migliore condizione per affrontare l’esame ‘variato’. Il punto è che la ‘Maturità’ non si improvvisa. Nelle scuole avevamo organizzato le simulazioni e tra docenti avevamo composto le griglie di valutazione tenendo conto di criteri che devono essere oggettivi. Perché il titolo di studio che viene riconosciuto ha valenza nazionale e deve essere frutto di prove uniformi. Qualche studente è rimasto interdetto dopo il lavoro di preparazione che aveva svolto, ma da parte nostra fin da subito ci siamo impegnati – e ovviamente continueremo a farlo anche in tutti i prossimi giorni – per fare in modo che ognuno riesca a dare il meglio di sé anche in questo nuovo contesto".