Massimo Pulini racconta Guercino

Questa sera il cinema Eliseo ospiterà la proiezione di “Guercino. Uno su cento”, documentario di Giulia Giapponesi dedicato al maestro del barocco emiliano.

Il film racconta l’arte e vita del pittore dei sentimenti, il maestro del ‘600 che conquistò la gloria con il suo talento. Una storia che si intreccia a quella del suo paese, Cento, a cui rimase sempre fedele, nonostante il successo. Un legame ricambiato che è emerso forte durante il sisma del 2012, quando i cittadini di Cento sono accorsi a salvare le opere del pittore e, per non lasciarle chiuse in un magazzino, hanno deciso di spedirle lontano per il bene dell’arte. Un incredibile viaggio che ha portato Guercino fino in Giappone, in nome dell’amore per la cultura e della solidarietà fra i popoli.

L’appuntamento è per le 20:30. Al termine della proiezione ci sarà un intervento di Massimo Pulini, pittore, ricercatore storico e titolare della Cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Info e prenotazioni:

www.cinemaeliseo.it - Tel. 0547 21520.