Master pizza champion, il pizzaiolo cesenate Robert Gomes in tv

Cesena, 25 settembre 2023 – L’aveva detto un anno fa: "Spero che, alla prossima edizione di ‘Master pizza champion’, partecipi e vinca uno dei ragazzi della mia squadra. Consegnargli la coppa sarebbe magnifico". Chissà che il sogno di Mauro Alba, titolare dei locali ‘Roovido’ e ‘Lumen’ in piazza del Popolo, laureatosi ‘Master pizza champion’ nel 2022, non sia destinato a diventare realtà: tra i 14 concorrenti di questa edizione del celebre talent show per pizzaioli professionisti, infatti, c’è Robert Gomes, pizzaiolo in forze proprio al ‘Roovido’.

Giunto all’ottava stagione, il talent andrà in onda ogni lunedì dal 2 ottobre, alle ore 20.15 su Sky 913, canale Italia 121 e in streaming su YouTube e Facebook.

Lelio Robert Gomes da Mata Cursio – questo il nome completo del pizzaiolo che aspira a bissare il successo di Alba - muove i primi passi nell’arte bianca nel 2015, ad appena 19 anni. Di questo mestiere ama in particolare, dice, ‘il processo di trasformazione dalla materia prima al prodotto finito: un risultato che si può ottenere solo grazie alla conoscenza, alla costanza e a tanti sacrifici’.

La partecipazione all’attesa sfida tra i migliori pizzaioli d’Italia rappresenta, per Robert, l’occasione per mettersi in gioco e, perché no, provare a emergere in questo settore. Determinato, testardo e ambizioso, come lui stesso si definisce, il giovane Robert ritiene che in cucina sia fondamentale soprattutto la capacità di organizzazione: "è necessario avere tutto sotto controllo – dichiara – se si vuole ottenere il migliore dei risultati".

Unico concorrente a rappresentare l’Emilia-Romagna, Gomes se la vedrà con altri 13 aspiranti al titolo, tra cui una pizzaiola e due italiani residenti all’estero. Come da tradizione, il talent sarà l’occasione per scoprire prodotti tipici regionali, topping e farciture studiati a regola d’arte e una grande varietà di impasti. Il compito più arduo – e invidiabile, almeno per chi adora uno dei piatti simbolo della cucina italiana - spetterà alla giuria, composta da Luciano Passeri, Tiziano Casillo e Imma Gargiulo.