Matatia e la tragedia dei 700mila militari italiani

Un destino appena poco meno tragico di quello degli ebrei internati nei campi di sterminio quello che toccò in sorte agli oltre 700mila militari italiani che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 rifiutarono di continuare a combattere al fianco dei tedeschi. Vennero catturati e internati a loro volta, defraudati dello status di prigionieri di guerra e declassati in IMI, ossia Internati Militari Italiani. "Sfruttati come schiavi in miniere, fabbriche, nei campi, o a scavare trincee e macerie, sempre sotto la minaccia delle armi, tra violenze, fame, degrado". La sintesi è di Roberto Matatia che, sulle tracce di un diario redatto in tempo reale da un IMI romagnolo - scritto rimasto per anni nel fondo di un cassetto ("Perché ammutolirono davanti al mondo che non volle sapere" scrive l’autore) - nel volume "Dal fondo della notte" racconta la storia drammatica di un uomo la cui vicenda può elevarsi a paradigma della tragica esperienza che patirono quasi tutti gli IMI italiani.

Roberto Matatia, faentino, che non è nuovo a libri dalla forte impronta testimoniale, ha già dato alle stampa altri scritti: "I vicini scomodi. Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre figli negli anni del fascismo", "Passerà. Storia di una famiglia ebrea". Da almeno vent’anni, inoltre, è un infaticabile divulgatore, della memoria delle persecuzioni razziali, stimolato dal triste destino della sua famiglia, ridotta in cenere nel campo di Auschwitz. In quest’ultimo libro - che sarà presentato domani alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana grazie all’organizzazione dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea - Matatia solleva un velo sulle condizioni disumane che i tedeschi riservarono agli italiani "traditori". La fame, il freddo, le umiliazioni e un sistema che torturava i poveri disgraziati con continui spostamenti da un campo all’altro. "La sofferenza di questi sventurati, si legge nell’ultima di copertina del libro (Società Editrice "Il Ponte Vecchio") non trovò consolazione neppure alla fine della guerra, nessuno li accolse, nessuno si fece carico della loro tragedia, vivendoli come codardi o traditori o magari come comunisti, in tal modo costringendoli al silenzio. Proprio per questo tacere è importante rendere loro l’onore che meritano".

Elide Giordani