Match da bollino rosso. Vietato scivolare

Una trappola insidiosa, contro un Perugia in estate costruito per sognare e che ora ha appena sostituito il tecnico per ripartire. Il Cesena deve continuare a essere se stesso; continuità, mentalità e determinazione di ferro. Se nel big match con la Torres i sardi hanno dimostrato tutto per arrivare lontanissimo, il Cesena ha confermato la forza per essere protagonista e lasciare ad aprile questa dannata categoria. Nel match di domenica al Manuzzi i rossoblù hanno palesato organizzazione e gioco anche di più in certi momenti dei romagnoli che hanno collezionato maggiori occasioni da rete e possono recriminare per le due annullate, soprattutto la seconda. Suona anche strano che questo Cesena, miglior attacco della C abbia avuto a favore un solo rigore; strano per chi entra con grande frequenza nell’area avversaria.

Ma bisogna essere più forti di tutto anche di quegli episodi dubbi non girati a favore. Mentalità, consapevolezza e continuità sono indispensabili per arrivare felici fino in fondo. Al Curi è un match da bollino rosso come insidie ma devono preoccuparsi e tanto anche i padroni di casa contro una formazione imbattuta dalla seconda giornata. Se i giovani stanno risultando più decisivi di quello che si sperava, se la vecchia guardia regge bene ed è un faro e i nuovi acquisti hanno aggiunto spessore (Pisseri, Kargbo e Donnarumma in particolare) vanno recuperati Corazza e Ogunseye un po’ sgonfi. Sarà un duello con la Torres (tutto dice così) fino in fondo ma il primo avversario del Cesena potrebbe essere proprio se stesso; fino al momento l’ha battuto.

re.ce.