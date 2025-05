Materna Aldini, nodo tempo pieno. I genitori chiedono un confronto

I genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto sono molto preoccupati per la mancata attivazione della sezione a tempo pieno per l’anno scolastico 2025-2026. Martedì alle 16.30 si terrà un incontro con i genitori e le famiglie auspicano che si possa tenere nella sede della scuola, per favorire la massima partecipazione e un confronto diretto. Mamme e papà in tale occasione vorrebbero poter confrontarsi con il sindaco e l’assessore alla scuola. "La scelta di togliere il tempo pieno – dicono mamme e papà dei piccoli –, se confermata comporterebbe significative ripercussioni educative e familiari, perché nove bambini, tutti nuovi iscritti, sarebbero costretti a frequentare la scuola in modalità part-time, mentre i compagni delle sezioni già attive manterrebbero l’orario pieno. Questa sarebbe una ingiustizia ed una forma di discriminazione educativa. La comunicazione peraltro è giunta a meno di tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, generando confusione, disagio e frustrazione tra le famiglie coinvolte. Dietro ai numeri ci sono bambini e genitori che avevano già visitato la scuola, conosciuto insegnanti e ambienti, scegliendo consapevolmente la scuola Mirca Aldini per l’offerta formativa, la vicinanza al domicilio e la continuità educativa. Oggi quella scelta rischia di essere vanificata. Noi chiediamo, con senso civico ma anche con determinazione, che venga rispettata tale istanza e che si operi per garantire il tempo pieno a tutti, nel rispetto del diritto all’istruzione e della dignità educativa dei più piccoli".

g.m.