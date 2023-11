Matricole in ’Campus’: "Puntate sull’università"

L’idea di rimanere sui libri dopo le scuole superiori vi attira, ma non sapete come scegliere il percorso universitario? Un vero dramma riuscire a rispondere alla domanda: ’cosa farò da grande?’. Bisogna considerare i propri interessi e attitudini o valutare le richieste del mondo del lavoro? Per aiutare gli studenti a scegliere il percorso universitario sabato prossimo il Campus di Cesena si presenta alle future matricole. Tantissimi sono gli studenti che si sono già iscritti per assistere alle presentazioni dei corsi di Laurea della sede cesenate. Dopo i positivi riscontri delle edizioni precedenti, anche quest’anno si svolgerà a Cesena ’CampusForYou’, l’evento di orientamento rivolto alle classi quarte e quinte di tutte le scuole superiori di Cesena.

L’appuntamento è per sabato, dalle 9 alle 13, presso il Campus di Cesena, in via dell’Università 50. Verranno presentati i 19 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico del Campus di Cesena e del Campus di Forlì. Sarà, inoltre, presente un punto informativo Er-Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. "Consideriamo l’attività di orientamento di fondamentale importanza - afferma il presidente del Campus cesenate, prof. Massimo Cicognani, che aprirà la giornata dando il benvenuto agli studenti - perché scegliere un corso di laurea significa, spesso, investire sul proprio futuro. Cesena è la scelta vincente sia per la qualità della offerta formativa, ampia e di eccellenza a livello nazionale e internazionale, sia per la possibilità di studiare all’interno di un vero Campus universitario moderno accogliente, e perfettamente inserito nel contesto urbano. Tutte le sedi didattiche sono comodamente raggiungibili e collegate tra loro, anche grazie al progetto innovativo ’bicipolitana’ della città. La sede di Cesena si contraddistingue, inoltre, secondo i più recenti dati del Consorzio Almalaurea, per la altissima occupabilità dei suoi laureati a 6 mesi dalla laurea (in alcuni corsi raggiunge persino il 100%)".

Per Nicoletta Santangelo, responsabile del settore servizio agli studenti "l’evento sarà un momento di contatto autentico tra gli studenti e l’Università".

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto. Per iscrizioni e informazioni: https:almaorienta.unibo.ititagendacampus-for-you-cesena-18-novembre-2023.