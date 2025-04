Matrimoni ed eventi da ricordare: "I segreti per una giornata speciale"

I cesenati e i tempi che cambiano. Se per quanto riguarda le uscite quotidiane, dal caffè al bar al pranzo fuori casa, l’approccio si sta sempre più indirizzando verso scelte di qualità senza però troppi fronzoli a contorno, nell’ottica dell’ottimizzazione di tempi e budget, per quanto riguarda gli eventi speciali, cresce la voglia di concedersi un tocco in più, in grado di personalizzare una giornata destinata a restare a lungo – probabilmente per sempre – nei ricordi. Sono le tendenze intercettate da ‘Jnda Group’, la realtà che da oltre 15 anni opera nel mondo dell’ospitalità e dell’intrattenimento (nota per esempio per la gestione dell’area del Chiosko dei Giardini Savelli) e attorno alla quale gravitano una settantina di lavoratori. "Con l’arrivo della primavera – commenta Nicola Pozzati, uno dei soci – stiamo registrando una forte spinta verso la richiesta di eventi da organizzare in una location inconsueta e che garantisca a tutti gli ospiti, a prescindere dai gusti e dall’età, quelle emozioni che valgono il successo di una giornata speciale. In quest’ottica ci eravamo mossi in anticipo, avviando già dallo scorso autunno una nuova avventura, quella dedicata alla gestione della storica Villa Naldi, sulle prime colline cesenati, un luogo che ora, durante la bella stagione, è in grado di offrire il meglio delle sue potenzialità, tra la vista mare e gli ampi spazi curati nei dettagli, dai giardini alla pergola, fino alle stanze. Senza dimenticare ovviamente il ristorante, che è il pezzo forte della nostra proposta e che è sempre più richiesto, nell’ambito di tanti tipi di eventi, dai compleanni alle feste di ogni genere, coi figli, piuttosto che con gli amici. E ovviamente i matrimoni, sui quali puntiamo molto". Quello che chiede il cliente è spesso una formula ‘tutto compreso’, in grado di annoverare la location, il cibo, gli allestimenti e l’intrattenimento. "Ci avvaliamo di collaborazioni con realtà di eccellenza in tutti i settori – riprende Pozzati – e grazie a questo aspetto riusciamo a soddisfare ogni tipo di aspettativa. Il versante culinario per esempio dal nostro punto di vista è fondamentale. Spaziamo dalle proposte che fornisce la a cucina interna, al catering per eventi più importanti e con tanti invitati. Il tutto sempre all’insegna della qualità".

Luca Ravaglia