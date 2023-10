Matrimonio a Bagno di Romagna: 'Santa Cecilia' si apre a nuove prospettive

L’Associazione Banda Musicale ’Santa Cecilia’ di Bagno di Romagna arricchisce il suo classico spartito con altre iniziative, per portare la propria musica, oltre che nei vari concerti pubblici in occasione di feste popolari, religiose, le ricorrenze e cerimonie istituzionali, anche in altri momenti nella vita della propria comunità. Infatti, ora la Banda ’Santa Cecilia’ è comunque disponibile per esibizioni musicali (attualmente condensate, in specie, nel repertorio classico e popolare) anche nelle cerimonie matrimoniali, in occasione di battesimi, funerali, feste e sagre di paese e città, processioni e concerti vari.

E proprio per quanto riguarda i matrimoni, la Banda ’Santa Cecilia’ ha gioiosamente e festosamente debuttato, alcuni giorni fa, regalando una piacevole sorpresa per le nozze di Giorgia Camillini, una loro bravissima bandista (flauto) fin dalle scuole dell’obbligo, nel felicissimo giorno del suo matrimonio con Samuele Bendoni, celebrato a San Piero nella chiesa del santuario della Madonna di Corzano, che ha risuonato dei coinvolgenti brani musicali diretti dai maestri Tolmino Marianini e Luca (nipote).

Oltre a queste importanti novità, l’Associazione musicale, presieduta da Giancarlo Rossi, informa altresì che ripartono a Bagno di Romagna, nella sede ex macello di via Lungosavio, 10, i corsi della Scuola di Musica ’Santa Cecilia’ ad indirizzo bandistico, per adulti, ragazzi ed anche ragazzini e ragazzine (dai 6 anni in su).

Per quello che riguarda gli Ottoni, i corsi riguardano tromba, trombone, basso tuba; Per le Ance invece il clarinetto, il sax, e il flauto traverso; invece per le Percussioni la batteria, percussioni da Banda musicale. Per informazioni e iscrizioni, contattare Luca Marianini (339-6894927) oppure Giancarlo Rossi (347-9470674).

Gilberto Mosconi