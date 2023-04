Matrimonio in Comune a Cesena: tutti a bordo di 500 d’epoca

Cesena, 17 aprile 2023 – Quattro 500 d’epoca per un matrimonio civile in Comune a Savignano, la città dove abitano. Lo sposo Maurizio Domeniconi, operaio di 56 anni, è arrivato a bordo di una 500 L del 1971; la sposa Daniela Gireada, 48 anni, di origini rumene, in Italia dal 2003 e a Savignano dal 2015, operatrice sanitaria al ’Violante Malatesta’ di Cesena, su una 500 L del 1968; i testimoni di nozze a bordo di un 500 L del 1971 e una 500 L del 1972.

La foto del matrimonio con le 500 d’epoca infiocchettate

Il matrimonio è stato celebrato dal vicesindaco Nicola Dellapasqua ieri alle 10.30 che poi alle 12 ne ha poi celebrato un altro. Dellapasqua potrebbe essere definito ’il prete del Comune’. In nove anni di amministratore pubblico ha celebrato 140 matrimoni civili e tre Unioni Civili. A Santa Lucia don Piergiorgio Farina ne ha celebrati 60 nello stesso periodo. A questi vanno aggiunti i 20 celebrati a Castelvecchio, a Cesare-San Giovanni e a Fiumicino.

Maurizio e Daniela sono al loro secondo matrimonio e presenti erano anche figli e parenti arrivati dalla Romania e da Fano E c’è stato anche un brivido: la 500 L del 1971, con gli sposi a bordo, lungo la strada Fondovalle Rubicone in testa al corteo nuziale si è fermata per una rottura a un giunto. Così lo sposo ha dovuto riportare a casa l’auto e tornare al Farneto con un’altra macchina e un’ora di ritardo.

e.p.