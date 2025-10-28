Matrimonio da record per Secondo e Iolanda: un sì lungo 75 anni. “Il nostro segreto? Amore e rispetto”

Cesena, 28 ottobre 2025 – Sono passati ben 75 anni da quel fatidico sì pronunciato il 30 dicembre 1950. A Felloniche frazione di Roncofreddo, dove risiedono da 50 anni, festa per le nozze di platino di Secondo Venturi e Iolanda Foschi entrambi 93enni. Si sposarono a 18 anni nella chiesa parrocchiale di Longiano il 30 dicembre 1950 e per non mischiare la festa per il loro bel traguardo con quelle natalizie e visto che godono entrambi buona salute, hanno voluto anticiparla a ottobre anche perché fa meno freddo. Così si sono ritrovati con tutti i parenti presso il ristorante Il Borghetto in via Fratelli Bandiera 3 a Savignano sul Rubicone. Con loro c’erano, oltre al fratello e alle sorelle, i figli Remo e Oriana, il genero Giancarlo, i nipoti Simone e Matteo con Francesca, i pronipoti Riccardo, Diego e Nina.

Il segreto di Secondo e Iolanda

Secondo e Iolanda hanno sempre lavorato la terra prima come contadini e poi dagli anni ‘70 nel podere di loro proprietà. A tavola a festeggiare si sono ritrovati in 25. Hanno detto Secondo e Iolanda: “La nostra è stata una vita che ha superato anche momenti difficili, ma sempre insieme e uniti. Il segreto è volersi bene, stimarsi, sopportare qualche inconveniente e amare il senso e il valore della famiglia. Ringraziamo nostro Signore che non ci ha ancora chiamati e così possiamo stare insieme a tutti i nostri cari circondati dal loro bene”.

Il colpo di fulmine e il matrimonio

Poi continuano Secondo e Iolanda parlando della loro vita anche prima del matrimonio celebrato quando entrambi avevano 18 anni: “Ci siamo conosciuti quando avevamo 15 anni. Io Iolanda facevo la donna di servizio in una famiglia a San Lorenzo in Scanno di Longiano vicino alla casa dove abitava Secondo. Ci siamo innamorati subito ed è stato come un colpo di fulmine. Poi dopo tre anni di fidanzamento, a 18 anni abbiamo deciso di sposarci. Allora c’era tanta miseria e ci sposammo con normali abiti perchè non c’erano nel dopoguerra i soldi per lo smoking e l’abito lungo bianco. Andammo ad abitare nella casa di Secondo ed eravamo in 13 perchè una volta i figli si sposavano e portavano moglie o marito a casa dei genitori nelle grandi abitazioni di campagna. Dopo la nascita del nostro primo figlio Remo nato nel 1951, Secondo partì per il servizio militare e quando nacque la seconda figlia Oriana nel 1958 venne richiamato ancora per due mesi al servizio militare a San Piero in Bagno”.

I tempi difficili e della miseria

Raccontano anche dei tempi difficili e della miseria: “Poi noi in campagna ci accontentavamo perchè un tegame di patate e una frittata con erbe di campo qualche uova c’erano sempre, accompagnati da tanta piadina. Quando c’era la farina facevamo il pane e veniva cotto nel nostro forno. La domenica era festa grande a tavola perchè c’erano sempre il galletto o la gallina. Poi passate le feste di Natale e della Befana si usava ammazzare il maiale e non si buttava via nulla, si facevano salami e prosciutti per i mesi successivi fino all’estate. Avevamo le mucche un cavallo, così avevamo anche il latte”.

Il racconto della figlia

Aggiunge la figlia Oriana: “La mamma al martedì andava al mercato a Savignano con uova e conigli, a volte li vendeva e comprava il necessario per noi bambini, e a volte li scambiava con beni di prima necessità per la famiglia. Poi piano piano le cose sono migliorate e si sono fatti la casa a Felloniche 50 anni fa. Hanno avuto la fortuna di vivere sereni con i figli, si sono sempre voluti bene non li mai visti litigare. Dovrebbero essere di esempio a tanti giovani che oggi si separano o non si rispettano”.