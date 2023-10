Mattarella al sicuro con metal detector e raggi X di Securitaly

La Securitaly di Cesenatico, leader nel noleggio e nella vendita di dispositivi di sicurezza, ha fornito la strumentazione per vigilare sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita ufficiale nella tenuta di Castelporziano, alle porte di Roma, teatro della cerimonia di chiusura delle iniziative a favore delle persone disabili. Securitaly ha messo a disposizione il metal-detector a transito Garrett PD6500i e tre SecurScan XRC 6040P, i dispositivi a raggi X per il controllo di borse e bagagli.