Mattarella e la centralità dell’agroalimentare

di Emanuele Chesi

Martedì Cesena riceverà la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’occasione è il quarantennale della nascita di Macfrut, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola. Non è un dettaglio. E’ invece il riconoscimento della centralità del sistema agroalimentare nella crescita del nostro Paese. Uno sviluppo basato su una solida realtà, in tempi di finanziarizzazione dell’economia e bolle speculative a ripetizione. Ok alle startup e all’intelligenza artificiale, ma la ricchezza che viene dalla terra resta cruciale. Così come la cura di questo patrimonio insidiato dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dal consumo del territorio.