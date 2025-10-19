Matteo B. Bianchi a Cesenatico tra libro e laboratorio di scrittura

Lo scrittore Matteo B. Bianchi sbarcherà in riviera per l’edizione 2025 di "Sentire le Voci", il festival di podcast. L’appuntamento è al teatro comunale di Cesenatico da venerdì 7 a domenica 9 novembre, con una serie di incontri tutti a partecipazione gratuita. Fra gli ospiti spicca appunto Bianchi, il quale nella giornata di sabato 8 novembre alle 16 presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Il romanzo che hai dentro", in un appuntamento che è un vero e proprio laboratorio di scrittura.

L’autore del resto parte dal presupposto che tutte le vite sono un romanzo, purchè si sappia scriverle. Tutti abbiamo una storia, ma sono pochi quelli che veramente si mettono a scriverla, perché la maggior parte di noi la lascia nel cassetto immaginario dei progetti futuri, dove finisce per restare, incompiuta o solo fantasticata. Questo perché pensiamo che non sia abbastanza interessante, non abbiamo tempo, non sappiamo da dove iniziare o come costruire un meccanismo narrativo avvincente.

L’incontro al comunale di Cesenatico sarà dunque l’occasione per saperne di più sulla scrittura autobiografica e Matteo B. Bianchi in questo suo libro edito da Utet, trasforma la sua esperienza in consigli preziosi, esplora le opere di altri scrittori, elabora esercizi e mette in guardia dai problemi da affrontare. "Confrontarci con il foglio bianco _ dice lo scrittore _, significa guardarci dentro, immergerci nella nostra coscienza profonda, rivelare speranze e paure, fronteggiare l’angoscia e l’amore. Non importa se stiamo scrivendo un testo privato, destinato solo alla famiglia e agli amici, o se inseguiamo il sogno di una pubblicazione".

Per coloro che hanno il desiderio di pubblicare un romanzo, questa esperienza potrebbe essere dunque interessante per trasformare il sogno in realtà.

Giacomo Mascellani