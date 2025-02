Matteo Bussola incontra gli alunni del ‘Marie Curie’

Gli studenti degli Istituti comprensivi di Gatteo e Savignano sul Rubicone e dell’Istituto di istruzione superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone incontreranno uno degli scrittori italiani contemporanei più amati, particolarmente gradito ai ragazzi perché vicino alle tematiche e alle problematiche del mondo giovanile. E’ Matteo Bussola, autore di best seller e di romanzi noti tra cui "Viola e il blu", "Mezza mela", "Il tempo di tornare a casa". Dice Imelda Lambertini, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Gatteo: "Questi ultimi titoli sono stati letti con grande interesse dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi di Gatteo e di Savignano sul Rubicone. Il libro ‘La neve in fondo il mare’ è stato invece letto dagli studenti dell’Istituto di istruzione superiore ‘Marie Curie’ di Savignano sul Rubicone. Come istituzioni scolastiche abbiamo condiviso questo progetto di lettura che ha suscitato intense emozioni nei nostri giovani lettori e profondo coinvolgimento nelle vicende dei protagonisti, oltre a una viva curiosità nei confronti dell’autore che i ragazzi sapevano di poter incontrare di persona".

Alcune classi dell’Istituto ‘Marie Curie’ hanno sperimentato anche la lettura ad alta voce in classe con la professoressa Sabrina Fattori, una modalità per dedicare tempo e attenzione alla lettura a scuola. Gli studenti del ‘Marie Curie’ incontreranno l’autore martedì 18 febbraio alle 15 nell’aula magna della scuola, in via Togliatti 5 a Savignano sul Rubicone. A seguire Matteo Bussola sarà presente al Gruppo di lettura d’istituto mentre mercoledì 19 febbraio incontrerà gli studenti dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone e giovedì 20 febbraio quelli del Comprensivo di Gatteo. Matteo Bussola non poteva mancare, infine, di dedicarsi al suo più vasto e affezionato pubblico mercoledì 19 febbraio alle 21 presso il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone con ingresso libero e gratuito. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone e si svolge in collaborazione con Librerie Giunti al Punto.

Ermanno Pasolini