Matteo Cantoni eletto segretario

Matteo Cantoni è il nuovo segretario dei Giovani Democratici, eletto all’ottavo congresso della federazione cesenate dell’organizzazione giovanile del Pd. "Da qui, da ora, da noi – dice Cantoni – nasce un percorso fatto a misura di tutte le necessità delle ragazze e dei ragazzi nostri coetanei, che non lasci indietro nessuno, che si apra al mondo cittadino, sociale, sindacale, associazionistico e aggregativo del nostro territorio, che sappia declinare idee in azioni e che ridia centralità alla politica. Nel concreto, il nostro impegno sarà rivolto ad avvicinare alla politica nuove ragazze e ragazzi, anche nelle zone montane e nei piccoli Comuni. Vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani e le giovani impegnate nel lavoro stagionale, parlando loro e a tutti i nostri coetanei faccia a faccia nelle scuole del territorio: non solo nei licei, ma anche e specialmente negli istituti tecnici e professionali, spesso e volentieri trascurati da una certa politica".