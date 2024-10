Matteo Marani parlerà del futuro del calcio

Il Panathlon Club Cesena sarà protagonista di un’altra riunione di assoluto prestigio, ospite uno dei personaggi più importanti a livello dirigenziale del mondo del calcio federale. Mercoledì 16 ottobre, alle 20,15, al ristorante Cerina di San Vittore interverrà infatti il presidente della Lega Pro, appena rieletto all’unanimità per il secondo mandato, il giornalista Matteo Marani nativo di Bologna ma originario della Romagna e di Montiano in particolare. Parlerà sul tema: "Il futuro del calcio in Italia" in un momento delicato ma anche di grandi speranze e in attesa di riforme. Matteo Marani è stato direttore del Guerin Sportivo e di Sky Sport 24, poi l’entrata a livello dirigenziale nel mondo del calcio con la prima nomina nel 2023 al vertice della Lega Pro, il campionato che il Cesena ha dominato nella scorsa stagione approdando poi in B. Condurrà la serata l’ex azzurro, opinionista Sky, Lorenzo Minotti.