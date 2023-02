Matteo Signani premiato dal Lions Club Rubicone

A Matteo Signani, pluri campione europeo dei pesi medi, è stato consegnato il premio ’Lions Award per lo Sport’ dal presidente del Lions Club Rubicone Fabrizio Magnani durante una serata all’insegna dello sport e della solidarietà. Gianfranco Gori ha intervistato Matteo Signani che ha svelato il suo lato nascosto con particolari sulla sua vita familiare, privata e sulla sua professione, all’interno dell’arma Guardia costiera di Rimini. Suggestivo il video dove si sono rivissuti i momenti più belli della sua carriera e della sua ultima vittoria. L’evento si svolto all’Hotel Vista Mare di Cesenatico. Il campione è stato anche presente per la consegna ufficiale della carrozzina elettrica a Lorenzo Po, grazie all’idea del socio Elvis Bianchi e di sua moglie Simona. E’ intervenuto anche Massimo Marchini il presidente dell’associazione ’Luci sul mare’.

Il 43enne pugile originario di Savignano e residente a Longiano, ha parlato del prossimo incontro a Londra in aprile quando metterà il palio il titolo di campione europeo. Signani aveva riconquistato il titolo in novembre con una netta vittoria arrivata alla 7ª ripresa per ko tecnico contro Anderson Prestot. Il ’Giaguaro’ ha disputato 41 incontri da professionista, con un carnet di 32 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi.

e.p.