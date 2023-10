Matteo Sintucci dalla ‘Bottega’ alle fiction tv

Matteo Sintucci, attore cesenate, 30 anni, è tra i protagonisti della fiction di Canale 5 "Anima gemella". In onda ogni mercoledì in prima serata fino al 1° novembre e prodotta da Endemol Shine Italia, vede nei ruoli principali Daniele Liotti e Chiara Mastalli. La regia è di Francesco Micciché. Sintucci si è diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro stabile di Genova, ha affrontato sia l’esperienza teatrale che quella cinematografica, sia per il grande schermo che per la tv. Recente la sua partecipazione al Bonci nella veste di narratore di VajontS, spettacolo dedicato alla rievocazione della tragedia di 60 anni fa. È conduttore del programma per ragazzi Robocod su RaiGulp.

Matteo Sintucci, come è stato scelto per il ruolo di Ruben in Anima gemella?

"Col solito provino e noi attori ne affrontiamo tanti e non tutti con esito positivo, ma per il regista rispondevo alle caratteristiche che cercava per incarnare Ruben Degli Esposti, giovane moro coi baffi, che ha un lato caratteriale divertente, accattivante, non dissimile dalla mia persona, ed è un musicista come me, che sogna di avere una band tutta sua, ma si adatta a vari lavori e a convivere con due coinquiline, Nina (Chiara Mastalli) e Annabella, che gli riservano come camera lo stanzino della lavatrice e come letto un’amaca".

Proprio da una truffa orchestrata da Nina prende le mosse la vicenda.

"Vero, un mistery esoterico che, nato dal suo spacciarsi per medium in casa della contessa Ortensia (Barbara Bouchet), finirà per rivelare fatti inquietanti, portando a una vera indagine sulla morte di Adele, moglie di Carlo, l’attore Daniele Liotti alla vigilia delle sue nuove nozze". Com’è stata l’esperienza del set?

"Questo è il mio primo ruolo così lungo in scena. Ho preso parte a Don Matteo, Un passo dal cielo e Petra, ma ‘Anima Gemella’ ha richiesto la mia presenza insieme al cast per diversi giorni di girato a Torino. Un’esperienza anche faticosa, ma gratificante, che mi ha arricchito di strumenti ed esperienza, vissuta con un cast accogliente, in un clima davvero familiare".

Anche lei come altri attori cesenati che hanno intrapreso la carriera, viene da quella fucina di talenti che è stata la Bottega del Teatro di Franco Mescolini.

"La Bottega è stato il mio apripista e devo ringraziare mia madre che, accortasi dell’entusiasmo e dell’impegno che avevo messo in una recita fatta a scuola, mi iscrisse, senza neppure consultarmi alla Bottega di Mescolini. La mamma ci aveva visto giusto. E nella scelta di fare l’attore i miei genitori mi stanno sostenendo".