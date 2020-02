Cesenatico, 2 febbraio 2020 - Oggi Rodolfo Fiaschini, il padre di Mattia, volerà in Australia alla ricerca del figlio maggiore. La famiglia è ovviamente preoccupata e Rodolfo, noto a Cesenatico per aver lavorato 25 anni come funzionario nell’ufficio estero commerciale della Banca di Credito Cooperativo di Sala (oggi Romagna Banca), non vede l’ora di raggiungere Sidney. "Siamo in apprensione, è normale, ma sono anche fiducioso, voglio pensare positivo".

Fiaschini, cosa la rincuora?

"Mattia è un ragazzo molto in gamba, uno sportivo, un atleta e un escursionista esperto; nonostante abbia soltanto 24 anni ha già effettuato escursioni importanti nell’Himalaya, in Amazzonia e altri luoghi lontani".

Tuttavia le Blue Mountains sono estese ed è facile perdersi.

"È un parco enorme alle spalle di Sidney, grande quanto una nostra regione, ma Mattia la stava affrontando come trekking leggero, per addentrarsi e far ritorno, in sostanza sarebbe stata poco più di una passeggiata".

Sa perché è andato lì?

"Aveva un giorno libero dal lavoro, voleva fare un’escursione".

Una parte di questo grande parco adesso è spettrale.

"Sì, il gigantesco incendio ha bruciato una vasta superficie, però c’è l’aspetto positivo dell’assenza di serpenti velenosi, questo me lo ha detto inviandomi messaggi e foto".

Quando ha sentito suo figlio l’ultima volta?

"È stato mercoledì, ci siamo inviati foto e messaggi, qui in Italia erano le quattro del mattino, per la precisione le 3.57, mentre in Australia erano le 14".

Forse proprio l’incendio delle scorse settimane potrebbe aver disorientato Mattia.

"È una delle cause al vaglio della polizia australiana. L’ambiente modificato, i sentieri che non si presentano più come erano sino a poco fa, possono aver fatto sbagliare percorso a mio figlio, che potrebbe aver perduto dei punti di riferimento".

Quando vi sareste rivisti?

"In febbraio sarebbe scaduto il visto di due anni e molto probabilmente sarebbe tornato. Tramite un amico era in contatto per andare a lavorare in provincia di Ferrara, mentre con un altro contatto avrebbe potuto trasferirsi a Londra, comunque è intenzionato a tornare in Europa". E perché aveva deciso di trasferirsi in l’Australia?

"Era una esperienza per lui affascinante e che altri amici avevano scelto; inoltre Mattia conosce le lingue, e lavorare all’estero in un locale pubblico lo attirava, anche se prima di approdare a The Grounds of Alexandria, il locale del quartiere bene di Sidney dove lavora come cameriere e barman, aveva fatto altre esperienza in un’azienda di lavorazione di prodotti della terra e in un’azienda farmaceutica".

Mattia è comunque rimasto molto legato a Cesenatico.

" Eccome. L’estate scorsa quando si è preso un mese di ferie, ha trascorso tutto il mese di agosto con noi e con i suoi fratelli più piccoli, Nicolò che ha 19 anni e dopo aver militato nelle giovanili del Cesena adesso gioca nel Del Duca Ribelle in Eccellenza, e Gioele di 18 anni che frequenta il Liceo Linguistico e gioca a basket. Ora speriamo di riportarlo a casa".



© RIPRODUZIONE RISERVATA