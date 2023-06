Maturità 2023, prima prova. A Cesena prende il via lunedì

Cesena, 21 giugno 2023 – La notte prima degli esami, che si incunea di diritto nel bagaglio esistenziale di ciascun candidato, sarà differita per i circa 1.300 studenti delle scuole superiori cesenati i quali, frequentando nei comuni alluvionati, sono sgravati dagli scritti e sosterranno il solo esame orale. Stamane, invece, per tutti gli altri scatta la prima prova di Italiano, anticipata dai tremori notturni condivisi con i compagni di sorte, nel fatidico abbrivio del passaggio epocale che prelude al primo bivio vero della vita.

I maturandi dell’alluvione 2023 in giornata apprenderanno le tracce che avrebbero dovuto svolgere senza l’alluvione. Resteranno in panchina: per loro la prova orale nelle scuole del cesenate e della provincia, nella stragrande maggioranza dei casi, prenderà in via lunedì 26 giugno, accogliendo così la sollecitazione dell’Ufficio scolastico regionale. Il punteggio massimo sarà pari a sessanta punti, che si uniranno a quelli dell’ammissione. Il massimo è cento, l’expoit sarà il cento con la lode.

E che non si parli di interrogazione: si tratterà di un colloquio, con lo stesso ministro della Pubblica Istruzione e del Merito Valditara che ha tenuto a rassicurare i maturandi colpiti dalla calamità al termine di un quinquennio accidentato, con la pandemia e l’alluvione, chiarendo che l’orale deve essere un momento di dialogo in cui approfondire i collegamenti interdisciplinari fra le materie. Alà’interno ci sarà anche spazio per il Pcto, l’esperienza dell’alternanza scuola e lavoro e per l’educazione civica.

"Il territorio cesenate è interamente compreso nella zona alluvionata, quindi tutti gli studenti sosterranno il solo orale – afferma la dirigente del liceo classico Monti Simonetta Bini, presidente di Commissione all’istituto superiore omnicomprensivo Marie Curie di Savignano –. Per l’impostazione del colloquio ho dato indicazioni ai commissari, tre insegnanti interni della classe e tre esterni provenienti da altre scuole, che sia per l’appunto un colloquio e non un incubo, quindi che duri un’oretta, non di più, anzi meglio qualche minuto meno e che si spazi su tutte le discipline. I commissari infatti possono condurre il colloquio su tutte le materie per cui hanno titolo di farlo, senza forzature e procedendo per agganci, in un clima sereno".

La preside del liceo scientifico Righi Lorenza Prati è presidente di commissione all’istituto alberghiero ’Artusi’ di Forlimpopoli. "I nostri orali – informa – prenderanno il via lunedì 26 giugno. Ho sollecitato i commissari a interpellare nel colloquio gli studenti su tutte le materie. Per storia, entrando nello specifico, ci potrebbero essere collegamenti anche nel momento in cui il commissario proporrà il testo di italiano".

Gli insegnanti commissari di Italiano quest’anno sono esterni e come capita in questa situazione negli studenti cresce il timore della correzione della prova scritta da parte di docenti che non li conoscono, ma l’esame col solo orale ha eliminato almeno questa inquietudine.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi contro la scelta dell’esame ridotto, con petizioni di insegnanti e anche di studenti cesenati che lo hanno ritenuto malposto nel nostro territorio e necessario solo per gli studenti effettivamente alluvionati, la concentrazione converge interamente sulle prove da onorare al meglio. Le commissioni si sono insediate lunedì scorso e vedono impegnate come presidenti anche la quasi totalità dei dirigenti provinciali, i cesenati nominati nelle scuole forlivesi e viceversa. Gli orali andranno a maturazione entro il 10 luglio.