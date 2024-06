Maturità, ecco il gran finale. Domani 1.100 studenti cesenati sui banchi alla prima prova

Da generazioni è il rito di passaggio collettivo che segna l’inizio della vita adulta. Anche se oggi spogliato un po’ del suo valore, visto che spesso i maturandi hanno già in tasca il posto per l’università. Di sicuro la maturità è il ‘gran finale’ di cinque anni trascorsi tra i banchi a sognare del futuro che verrà, belli per alcuni, dannati per altri. Nelle scuole superiori cesenati sono oltre 1.100 (e mezzo milione in tutta Italia) gli studenti e studentesse alle prese con il rush finale per ottenere l’agognato pezzo di carta.

Dopo l’emergenza pandemica, dall’anno scorso c’è stato il ritorno dell’esame di Stato a pieno regime, con due prove scritte decise dal Ministero, una terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio orale in chiave multidisciplinare, commissioni composte da tre commissari interni ed esterni all’istituzione scolastica e con un presidente esterno. Si parte domani, puntuali alle 8.30, con la prima prova scritta uguale per tutti, volta ad accertare sia la padronanza della lingua italiana, sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche. Il Ministero mette a disposizione sette tracce inerenti gli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Il giorno dopo è la volta del secondo scritto concernente le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. E dunque, greco al Classico e matematica allo Scientifico, economia aziendale per gli Istituti tecnici a indirizzo ‘Amministrazione, finanza e marketing’ e topografia per quello in ‘Costruzioni, ambiente e territorio". Ultimo tassello è la prova orale, che riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, ed è volta a valutare sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite, sia il suo profilo educativo, culturale e professionale.

Anche l’assegnazione dei punteggi, stravolta dal Covid-19, è tornata alla normalità. La carriera scolastica inciderà per il 40 per cento del totale (al quinto anno con una media superiore al 9 si possono accumulare fino a 15 punti), mentre l’altro 60 per cento del punteggio i maturandi se lo giocheranno all’esame per un massimo di 60 punti: 20 per ognuno dei due scritti e altrettanti per il colloquio. A disposizione della commissione d’esame c’è poi un bonus di 5 punti, da attribuire per intero o solo una parte ai candidati meritevoli che però, tra credito e prove, non riuscissero ad arrivate al voto massimo.

Tornando al tema di italiano, da settimane imperversa come da tradizione il ‘toto-tracce’, con le previsioni in base a date, ricorrenze o autori della letteratura. Non sarebbe una sorpresa poi se, come già avvenuto in passato, accanto a nomi celebri ci fossero pure quelli meno noti ai più. Per Orizzontescuola.it (testata giornalista online sul mondo della scuola) un autore ‘papabile’ potrebbe essere Gabriele D’Annunzio, considerando il 160° anniversario della nascita celebrata nel 2023. Anche Luigi Pirandello (magari con un estratto da ‘Uno, nessuno e centomila’) è dato tra i favoriti insieme a Italo Svevo e Giovanni Verga. Sul fronte dell’attualità, non mancano certo gli argomenti ‘caldi’ che potrebbero finire sviluppati sul foglio protocollo: l’Intelligenza artificiale con tutte le sue implicazioni, oppure il conflitto israelo-palestinese e quello in Ucraina. E chissà, potrebbe spuntare anche Robert Oppenheimer, il fisico statunitense inventore della bomba atomica (di cui quest’anno ricorre il 120° anniversario della nascita), con la sua frase passata alla storia: "Sono diventato Morte, il distruttore di mondi".