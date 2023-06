Maturità, la sfida della prova orale "Un po’ di ansia, ma è andata bene"

di Luca Ravaglia

Tra bottiglie di spumante da stappare, calici di vino da alzare, sigari da accendere, pasticcini da offrire e foto ricordo da non lesinare, ogni volta che si apre la porta della scuola, è una festa. Gli studenti cesenati sembrano a ver digerito bene il cambio in corsa delle regole dell’esame di maturità, arrivato a un mese dalla fine delle lezioni, sulla scia delle conseguenze dell’alluvione che ha colpito la Romagna. Niente prove scritte e solo colloquio orale: circa un’ora di tempo per riassumere il percorso di cinque anni trascorsi dietro ai banchi. Per poi pensare al futuro senza rimpianti. Si parte da Pietro Zignani, sigaro e sguardo sornione davanti alle finestre del liceo classico: "Ho frequentato l’indirizzo socio economico – spiega – e ho chiuso il mio percorso con soddisfazione. L’esame è andato bene, è stata un’esperienza formativa e interessante, farcita dalla normale tensione, ma alla quale ha rimediato la commissione, che mi ha messo in fretta a mio agio. I primi minuti sono stati fondamentali per indirizzare la prova nella direzione giusta, dopo di che, come diceva Verga, ‘l’opera sembrerà essersi fatta da sé’". Ottimismo anche da parte di Bianca Maldini, che sorride fuori dal liceo scientifico: "Sono soddisfatta, la prova ha rispettato le mie aspettative. Avrei preferito svolgere le prove scritte, che comportano un approccio completamente diverso, ma i professori mi hanno messa a mio agio, facendomi partire da un documento nel quale mi sentivo ‘forte’ e da lì ho proseguito. Di cosa sono soddisfatta? In fisica credo di essermela cavata piuttosto bene...".

Nina Pazzaglia, liceo scientifico indirizzo ‘Cambridge’, è euforica: "Ero nervosa, ma una volta seduta davanti alla commissione ha preso il sopravvento la voglia di dimostrare quello che sapevo. La parte più complessa è stata riassumere quelle che avrebbero dovuto essere la prima e la seconda prova in pochi minuti, mentre ho apprezzato molto la disponibilità a dialogare nella parte finale, ricostruendo l’intero percorso formativo di questi anni. Quando le acque del fiume sono uscite, prima del ripasso è venuta la voglia di fare la mia parte per aiutare gli alluvionati. E’ stato bello esserci".

Pure Aurora Lanzoni si prende il bicchiere mezzo pieno: "Certo, l’esame in questo modo era un po’ limitante, serviva avere fortuna. Ma oltre agli svantaggi, c’erano pure i vantaggi e il bilancio finale mi trova soddisfatta. Ora penso al futuro e alla facoltà di Pscicologia". Matteo Nardi, suo compagno di classe nel ramo ‘tradizionale’ del liceo scientifico, rilancia: "Un esame del genere te lo giochi al meglio se sei spigliato. Io forse ho sentito un po’ troppo l’ansia.. Mi sarebbe piaciuto chiedere il libro con un bel confronto insieme a tutti i docenti che ci hanno accompagnati durante il percorso e che ci conoscono bene. I prossimi libri saranno quelli della facoltà di biotecnologie". Chiude Tommaso Castorri, indirizzo ‘Cambridge’ e spirito ideale per affrontare il futuro: "Il cambio della modalità dell’esame? Si è deciso così, niente recriminazioni, serviva fare il meglio possibile e basta. Era il mio congedo da questa scuola e volevo dare il massimo: sono stato molto soddisfatto di come sono andate le cose. E in ogni caso, visto quello che era successo, hanno fatto bene a chiudere le scuole per qualche giorno. Io e miei compagni ne abbiamo approfittato per andare ad aiutare uno di noi che aveva avuto la casa allagata. Esserci è stato importante. Per lui, spero. Ma anche per noi".