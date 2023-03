Maurizio Boscherini show per gli ospiti della Camilla Spighi

Maurizio Boscherini, versatile e poliedrico maestro elementare di Santa Sofia, ora in pensione, ha regalato un’altra ora del suo vasto e divertente repertorio, fatto di letture umoristiche, di canzoni e di musica con la sua chitarra, agli ospiti della Casa Protetta per anziani ’Camilla Spighi’ di San Piero, che hanno ricambiato con tanti applausi. Il prossimo appuntamento, presso la Casa Protetta ’Camilla Spighi’, è in calendario per martedì 4 aprile in occasione dei festeggiamenti per il 104esimo compleanno di una ospite della struttura. gi. mo.