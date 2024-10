Max Cimatti racconta la rivoluzione dei Beatles

Max Cimatti torna a Cesena con la mini rassegna "Racconti d’Autunno" promossa dal Cine Teatro Victor a San Vittore di Cesena, con il contributo di Manuela Gori e Rubiconda Eventi. Tre spettacoli autunnali che danno un assaggio dell’ampio repertorio di narrazioni teatrali che Cimatti ha nel suo repertorio, in questo caso in collaborazione con Martin Navello, che si occuperà dell’accompagnamento musicale. La prima narrazione, domani alle 21, sarà dedicata a "The Beatles", uno dei gruppi musicali storici e rivoluzionari non solo in ambito musicale, ma anche del costume e della società. La seconda narrazione, mercoledì 20 novembre, "C’era una volta in Argentina" porterà il pubblico nel tempo delle grandi migrazioni dall’Italia all’Argentina, nelle fatiche e nelle speranze di quelle genti che lasciavano tutto per l’ignoto e in uno dei grandi sogni realizzati e poi infranti ma rimasto un idolo: Maradona. La terza narrazione, il 4 dicembre, sarà dedicata a "Donne coraggiose". Guerriere e disobbedienti: donne che hanno lasciato un segno ancora oggi. Questa narrazione scaturisce da una collaborazione con FIDAPA- BWP- Malatesta Cesena e nazionale, e si inserisce nel contesto sempre attuale e di grande interesse che è il ruolo delle donne nella nostra società, con particolare riferimento a due date molto rilevanti nel panorama sociale: la "Giornata contro la violenza sulle donne" e la "Giornata dei Diritti Umani".