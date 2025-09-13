Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Cesena
CronacaMaxi furto al cantiere edile: ritrovato il bottino
13 set 2025
REDAZIONE CESENA
  4. Maxi furto al cantiere edile: ritrovato il bottino

Il valore della merce rubata è di 15mila euro: i carabinieri denunciano due persone.

Il ritrovamento delle attrezzature e dei macchinari rubati in un capannone in provincia di Ravenna

I carabinieri hanno denunciato due uomini per il furto messo a segno lo scorso 11 agosto ai danni di una impresa edile. Le indagini da parte Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico iniziarono la sera stessa, quando durante il controllo di una vettura sospetta, scoprirono nel baule un compressore elettrico che Era stato rubato poco prima. In tale occasione furono controllati i due uomini a bordo e quello al volante, noto per dei precedenti penali, fu denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulle sostanze stupefacenti e sanzionato per guida con patente revocata, con conseguente sequestro del veicolo per la successiva confisca. Entrambi gli furono denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì, quali autori del reato di furto aggravato in concorso. Le successive indagini hanno poi consentito di ricostruire gli eventi e di individuare la restante refurtiva. Nella mattinata del 9 settembre, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione in una località della provincia di Ravenna, dove è stata trovata e recuperata tutta la restante attrezzatura rubata dal cantiere edile di Cesenatico, per un valore di circa 15mila euro, che i due ladri avevano venduto ad un altro imprenditore.

g.m.

