Maxi furto in due aziende sventato: il titolare ha visto i ladri sulla app

Cesena, 29 novembre 2023 – Avevano già sfondato il muro di un’azienda per penetrare nel capannone adiacente e far razzìa di biciclette. Stavano già caricando i mezzi (un bottino ingente) quando l’arrivo di una Volante della polizia li ha costretti desistere per poi darsela velocemente a gambe.

Il muro sfondato per penetrare nell’azienda ‘Romagna-eBike’

E’ fallito così, per la tempestività dell’intervento degli agenti, l’ennesimo furto di biciclette. L’allarme alla centrale operativa del Commissariato di Cesena è scattato attorno alle 3 di notte di martedì scorso. È arrivata una richiesta di intervento in quanto era in atto un furto ai danni dell’azienda ‘Romagna-eBike’ in via Rio San Mauro. Il titolare si è svegliato durante la notte, ha visionato le telecamere di sorveglianza dall’app del proprio cellulare e ha visto che alcuni i ladri si erano introdotti nella sua azienda.

Così l’immediato intervento delle Volanti di turno ha fatto desistere i ladri dal loro intento costringendoli a scappare, facendo perdere le loro tracce nelle campagne limitrofe. I poliziotti hanno ricostruito le dinamiche del tentato furto che presentava un disegno criminoso degno di una banda criminale professionista.

I ladri lunedì sera si erano prima introdotti nella vicina "Italmontaggi", azienda produttrice di materiale edile, forzando la porta di ingresso. Sono entrati, hanno forzato la cassaforte e asportato diverse carte di credito e buoni carburante, oltre a materiale edile che hanno caricato su un furgone dell’azienda di cui avevano recuperato le chiavi. Gli agenti della Poilizia di Stato di Cesena hanno trovato il furgone con tutto il materiale che i ladri avevano riposto all’interno e che era parcheggiato fuori del capannone dell’azienda.

Poi i ladri, servendosi di un macchinario edile lì presente, hanno sfondato la parete creando un varco nel capannone della ‘Romagna-eBike’ Sono riusciti a non far scattare l’allarme e ad asportare diverse biciclette di valore – da duemila fino a dodicimila euro ciascuna – caricate su un furgone dell’Italmontaggi che si erano procurati. Il personale del Commissariato di P.S. sta svolgendo le indagini per identificare i malviventi. Solo l’intervento provvidenziale e coordinato delle Volanti è riuscito a fare fallire il furto.