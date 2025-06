Maxi incendio, evacuate due famiglie

Un furioso incendio ha letteralmente distrutto la Plastisavio, grande azienda di Cella di Mercato Saraceno in via della Liberazione 25. E’ specializzata nella estrusione di laminati plastici in lastre e bobine, spessore, dimensione e finiture su misura. Erano passate da poco le 4 di ieri mattina quando sono scoppiate le fiamme che in breve tempo si sono propagate per tutto il grande fabbricato. Sul posto sono accorse nove squadre dei Vigili del Fuoco da Cesena e da Forlì, personale Anas, i carabinieri di Mercato Saraceno e il personale dell’Arpae per il controllo della salubrità dell’aria. Per precauzione sono state fatte evacuare due famiglie di persone anziane che abitano nei pressi della grande azienda di Cella di Mercato Saraceno e fatte rientrare in sicurezza salutare nelle loro abitazioni poco prima di mezzogiorno. La Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano ha chiuso Via Togliatti nel tratto a monte e a valle della Plastisavio, poi aperta a senso unico alternato prima di mezzogiorno e poco dopo le 13 riaperta completamente. Un incendio devastante che ha messo a dura prova il lavoro dei Vigili del Fuoco anche a causa delle elevate temperature di questi giorni.

Altissime colonne di fumo visibili da chilometri di distanza e l’acre odore che è arrivate fino alla pianura della zona est della Valle del Savio. Crollato anche il tetto. Difficile quantificare l’entità del danno. Da una prima sommaria valutazione la causa dell’incendio dovrebbero essere di carattere naturale dovute a un corto circuito. Ma tutto è al vaglio dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Mercato Saraceno. Ingentissimi i danni, anche se ancora non quantificabili in quanto tutto il contenuto interno è finito in cenere, compresi i costosissimi macchinari e tutte le strutture per la lavorazione. Grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, l’incendio non è arrivato al materiale collocato all’esterno della Plastisavio. La cosa più importante è che nessuna persona è rimasta coinvolta, ferita o intossicata. Alle 9 di ieri mattina erano rimasti due piccoli focolai e i Vigili del Fuoco hanno tenuto l’azienda bruciata sotto controllo per paura del riacutizzarsi di qualche incendio, soprattutto fra i vari sacchi di plastica bruciati.

La Plastisavio è stata fondata nel 1972. La richiesta sempre maggiore di laminati speciali e dedicati a settori specifici ha spinto la proprietà a ottenere certificazioni ambite e prestigiose al fine di garantire la qualità del prodotto. Nel corso di 53 anni la Plastisavio ha avuto una grande espansione a livello nazionale e internazionale. Ora tutto è finito in cenere.