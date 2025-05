Maxi pensilina e segnaletica: volata per la nuova autostazione

L’intera area della stazione ferroviaria è interessata da un importante intervento di riqualificazione che è ormai entrato nella sua parte cruciale. Il primo tassello del mosaico a finire al suo posto sarà la nuova autostazione in fase di ultimazione in viale Europa. Al momento è in corso di realizzazione la segnaletica orizzontale e l’impresa al lavoro sta curando gli ultimi dettagli della grande pensilina che caratterizza l’area. Al termine dell’anno scolastico, dunque nelle prossime settimane, avverrà il trasferimento del terminal dei bus dall’attuale piazzale Marx di fronte alla stazione, nei nuovi spazi appena ultimati.

Nel frattempo, restando nell’area di piazzale Marx e nello specifico nel cosiddetto ‘stralcio 1’ davanti al ‘Cubo’, sono stati realizzati sottofondi e sottoservizi, aiuole e alberature, pavimentazioni in porfido e drenanti. Ci sono anche una fontana e un campo da basket. In questo modo la piazzetta pavimentata davanti al Liceo è pressoché completata. Mancano soltanto alcuni manufatti e arredi.

I lavori si sono nel frattempo spostati su piazza Sanguinetti per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile e nuovi marciapiedi. Nelle prossime settimane il cantiere proseguirà anche su viale Europa, per il collegamento della ciclabile da piazzale Sanguinetti con il nuovo Punto Bus.

Luca Ravaglia