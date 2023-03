Maxi ruspa per fermare la frana

E’ rimasta chiusa al traffico anche ieri la provinciale SP138 tra San Piero e Bagno di Romagna. Intanto ieri mattina c’è stato un sopralluogo da parte degli amministratori pubblici, tecnici provinciali e comunali e dei responsabili di una ditta specializzata di Mercato Saraceno sul luogo della grossa frana, che nel primo pomeriggio di giovedì è precipitata sulla carreggiata in località Macchietta-Vigne di Bagno, causando di conseguenza la interruzione al transito dei veicoli e dei pedoni in quel tratto di strada, situato, come detto, fra San Piero sud e Bagno nord. Alcune pietre avevano anche centrato un’auto che stava percorrendo la strada. Questa mattina cominceranno i lavori sul luogo della frana con l’utilizzo di una grossa ruspa, che dalla carreggiata della SP138, con un braccio meccanico lungo intorno ai 20 metri, cercherà di tirare giù sul piano stradale il materiale (pietre, massi, alberi, terra, detriti) che non è già precipitato col movimento franoso. Il fronte della frana, le cui avvisaglie erano state percepite già da alcuni giorni da parte degli operatori stradali della Provincia che avevano opportunamente installato da lunedì scorso una barriera new jersey per alcune decine di metri di lunghezza, si sviluppa per circa 30 metri in altezza e in larghezza.

Il sindaco Marco Baccini tiene tempestivamente e costantemente informati i cittadini sul problema frana. In un post di ieri pomeriggio così scrive, fra l’altro: "Comunico che sabato mattina (oggi, ndr) inizieranno le operazioni d’urgenza, che proseguiranno tutto il fine settimana, nell’obiettivo di liberare e mettere in sicurezza il versante in frana. L’intervento viene eseguito con la finalità di riaprire la strada e la pista ciclopedonale nel più breve tempo possibile. Se durante le operazioni non sorgeranno ulteriori imprevisti, contiamo di riaprire i collegamenti entro lunedì 6 marzo". Nel proprio post il primo cittadino di Bagno dà poi, in maniera ben dettagliata, varie altre utili informazioni. Fra esse anche quelle sui collegamenti stradali, sui servizi navetta e sui nuovi orari Start Romagna riguardanti anche le scuole, in riferimento alla interruzione del transito veicoli causata dalla frana.

Sul tema e problema frane in montagna, dopo aver fatto riferimento alla recente interruzione lungo la SP 138 Bagno-San Piero, il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, in un comunicato definisce "insufficienti e tardive le risorse messe in campo dalla Regione Emilia Romagna per il dissesto idrogeologico di tutto il territorio dell’Unione Valle del Savio". Gilberto Mosconi