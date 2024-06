Maxi schermo al Barbotto per seguire il Tour de France

I Comuni di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno, con il supporto di un gruppo di professionisti locali, con la rassegna di eventi "Aspettando il Tour de France", hanno deciso di cogliere l’opportunità per promuovere il territorio attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini. Questo approccio mira a creare momenti di incontro e condivisione non solo per i visitatori, ma anche per i residenti, con particolare attenzione alle frazioni minori. Infatti il Tour de France, il terzo evento sportivo più seguito al mondo in termini di audience televisiva, offre una straordinaria visibilità durante il suo passaggio. Ed è compito delle amministrazioni locali creare un’eredità duratura che vada oltre il singolo giorno dell’evento, generando un indotto economico e culturale a lungo termine. Dopo il primo evento con Riccardo Magrini e Luca Gregorio al Museo del Disco di Sogliano, il percorso di avvicinamento al Tour de France ha raggiunto un nuovo traguardo con la presentazione del libro "L’ultima volta che se n’è andato Pantani", edito da Alvento. Scritto da 40 autori, il libro è dedicato al leggendario ciclista romagnolo Marco Pantani. Da segnalare anche che il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alle associazioni delle aree colpite dall’alluvione del maggio 2023. Nella piazzetta di Savignano di Rigo, persone di tutte le età si sono ritrovate per ricordare Pantani. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà sabato 29 giugno al Barbotto, dove verrà allestito un maxi schermo per permettere a tutti di seguire il Tour de France in diretta, creando un ulteriore momento di condivisione e comunità.

Ermanno Pasolini