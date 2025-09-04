Maxi sequestro di vongole: pescatori abusivi presi mentre scappavano a nuoto

Cesenatico, 4 settembre 2025 – A Cesenatico sequestrati 378 chilogrammi di vongole veraci per pesca abusiva. Alle 23.40 di mercoledì 3 settembre, un’operazione congiunta tra la Guardia Costiera di Cesenatico e la Polizia locale ha portato al sequestro di vongole veraci pescate illegalmente nel tratto di costa antistante Valverde.

L’intervento è stato effettuato dopo una segnalazione pervenuta alla sala operativa di Compamare Rimini, e ha visto impegnati via terra e via mare militari di Circomare Cesenatico con l’ausilio di personale della Polizia locale. Una pattuglia composta da sette militari, coadiuvati da due unità della Polizia locale e con il supporto in mare del battello GCB 142, ha scorto due persone intente a praticare pesca abusiva di vongole veraci a pochi metri dalla riva.

Alla vista delle pattuglie, i due hanno abbandonato le vongole e le attrezzature da pesca, tentando la fuga a nuoto ma grazie all’azione coordinata tra la pattuglia di terra e il GCB 142, i due pescatori abusivi sono stati fatti rientrare sulla spiaggia e identificati.

Nel corso delle operazioni altre persone, alla vista dei militari, si sono date alla fuga, lasciando sul posto un ingente quantitativo di vongole e un’ulteriore attrezzatura da pesca. L’attività di vigilanza si è conclusa con due sanzioni amministrative per pesca abusiva in zone e tempi vietati, per un importo complessivo di 4.000 euro, e con il sequestro delle attrezzature da pesca impiegate per l’illecita attività. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi quattro quintali di vongole veraci che, ancora vive, sono state rigettate in mare.

L’intervento si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alla pesca illegale lungo la costa adriatica, un fenomeno che continua a destare preoccupazione per l’impatto sull’ecosistema marino e sull’economia ittica.