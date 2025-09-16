Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
CronacaMazzoni campione regionale esathlon
16 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Mazzoni campione regionale esathlon

È stata una lunga e intensa domenica di atletica quella del 14 settembre andata in scena sulla pista di Cesena,...

Il podio con Lorenzo Mazzoni, atleta di casa dell’Endas Cesena

È stata una lunga e intensa domenica di atletica quella del 14 settembre andata in scena sulla pista di Cesena, dove si sono svolti i Campionati Regionali di prove multiple riservati alle categorie ‘Ragazzi’ e ‘Cadetti’. Dalle 9.45 alle 18 il nuovo impianto cittadino è stato animato da gare, applausi, divertimento e ottimi risultati. La mattinata ha visto protagonisti i cadetti e le cadette (15-16 anni), con l’acuto di Lorenzo Mazzoni, atleta di casa dell’Endas Cesena che si è laureato campione regionale di esathlon con 4.283 punti. Una giornata perfetta per Lorenzo, che ha firmato quattro primati personali, migliorando il proprio record sociale di ben 477 punti e salendo così al secondo posto di sempre nelle graduatorie regionali di categoria. Un risultato che lo proietta nella top ten nazionale e lo avvicina con grande fiducia ai Campionati Italiani di Viareggio in programma a inizio ottobre.

Nel pomeriggio è stata la volta della categoria ragazzi, con una buona partecipazione e tanto entusiasmo. Da segnalare il terzo posto di Olivia Teodorani, che nei 60 ostacoli ha firmato il nuovo record sociale (9’’64), dimostrando grinta e ottime prospettive per il futuro. La presidente dell’Atletica Endas Cesena, Barbara Valdifiori, non nasconde la sua soddisfazione: "Le gare sulla nuova pista sono iniziate solo a fine maggio e da allora abbiamo già portato a Cesena tre campionati regionali, due rappresentative regionali e il nostro primo meeting Speed Night, che ha registrato un’ottima partecipazione. Tutto lo staff può dirsi molto soddisfatto: l’appetito vien mangiando e vogliamo continuare a crescere e proporre sempre nuove occasioni di sport e socialità a Cesena".

Ieri intanto l’Atletica Endas Cesena è ripartita anche con i corsi per tutte le età: dai più piccoli ai master, tante opportunità per provare tutte le specialità dell’atletica: "Presentiamo uno sport che fa crescere – ha concluso Valdifiori – che sviluppa qualità utili a qualsiasi disciplina, ma che soprattutto unisce il percorso individuale al lavoro di squadra".

© Riproduzione riservata