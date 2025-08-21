Meccanico a 90 anni: “Sono nato col volante. Stare in officina è una droga”

Cesena, 21 agosto 2025 – Ama definirsi “Nato con il volante in mano”. Delio Galassi, 90 anni il prossimo 17 dicembre, di Savignano sul Rubicone, ha iniziato a lavorare nel campo della meccanica quando ancora faceva le scuole elementari e durante le vacanze estive andava a imparare il mestiere. Nel 1961, ben 64 anni fa, aprì la sua officina meccanica in viale della Libertà a Savignano per trasferirsi poi nel 1965 in via Molari dove ha costruito la grande officina che gestisce a tutt’oggi.

Dopo 80 anni di meccanico non é ancora stanco?

“Assolutamente no, perché il motore delle auto, soprattutto quelle d’epoca, sono la mia passione. Stare in officina dalla mattina alla sera è come una droga e non ne posso fare a meno”.

Ripara o costruisce?

“Ho sempre riparato le vetture vecchie e nuove. Ho frequentato tanti corsi e per 43 anni ho avuto il servizio autorizzato Opel che ho lasciato nel 2008 anche perchè nel 1993 ero andato in pensione e volevo dedicarmi alle auto vecchie, la mia passione fin da bambino per le quali costruisco tanti ricambi introvabili sul mercato. Poi faccio trasformazione, elaborazione e preparazione di auto da corsa”.

Quante auto d’epoca possiede?

“Una quindicina non tutte funzionanti, molte delle quali sono rottami a cui io ho intenzione di ridare vita”.

L’auto che ha amato di più nella sua vita?

“Senz’altro è stata la Cisitalia nata nel 1947 e Pininfarina la espose nell’ottobre dello stesso anno nel salone di Parigi dopo la guerra. Io ho il primo esemplare con carrozzeria Pininfarina, unica in lamiera d’acciaio. Le successive furono poi costruite in alluminio. E’ stato il mio grande amore in gioventù perché giravo sempre con quella e quando passavo la gente si fermava a guardarla”.

Ce l’ha ancora?

“Sì, l’ho smotata, rimessa a nuovo e rimontata. E’ l’unica al mondo”.

Lei è stato anche un campione nel settore delle auto storiche?

“Nel 1981 vinsi il Trofeo Autocapital Sport fino a 1150 con la Austin Sprite; nel 1986 con la Taraschi Formula Junior monoposto 1100 vinsi il Campionato Nazionale Auto Storiche; con la Opel Commodore GsE 3000 arrivai primo nel campionato emiliano romagnolo”.

In totale a quante gare ha partecipato?

“Un centinaio fra salite e circuiti, un rally, Coppa delle Dolomiti e Mille Miglia con la Cisitalia nel 1977, la prima edizione rievocativa. Ho vinto una trentina di gare. Sono stato sul podio 90 volte fra primi, secondi e terzi posti”.

Che opinione ha delle potenti auto di oggi?

“E’ tutto un altro mondo. Non mi piacciono quelle su strada e neppure la Formula Uno. Ma bisogna purtroppo stare dietro ai tempi, anche se il fascino e l’amore per le mie ’nonne’ non potrà mai togliermeli nessuno”. E’ vero che le arrivano da ogni parte del mondo richieste di pezzi di ricambio da costruire a mano?

“Sì, i pezzi delle Cisitalia vengono richiesti da ditte e privati soprattutto da America, Olanda e Giappone e tanti privati anche italiani che spesso mi portano la macchina. Dall’estero arrivano invece le richieste dei pezzi di ricambio, oppure il motore completo di revisione e rodaggio di 20 ore pronto per la pista”.