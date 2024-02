Meccanico d’auto esperto per riparazione veicoli

Officina meccanica di Mercato Saraceno cerca un meccanico d’auto con esperienza, che si occupi di manutenzione e riparazione veicoli, montaggio e smontaggio motori e dei suoi componenti. Richiesta conoscenza dei sistemi meccanici ed elettronici, padronanza nell’uso delle strumentazioni, buone capacità relazionali e di lavoro di gruppo e in possesso di patente di guida tipo B automunito. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre un contratto a tempo indeterminato con

orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.