‘Mecenati del Savio’ in azione per Casa Barocci

L’associazione ‘Mecenati del Savio’, presieduta da Paolo Pieraccini, nell’ambito della continua collaborazione con la ‘Casa Barocci’ di Sarsina ha consegnato quest’anno tutto l’occorrente per il servizio di assistenza svolto dall’istituzione.

Ad esempio trenta porta igienizzati e soluzione igienizzante installati alle porte d’entrata esterne e delle stanze dei "nonni"; poi una carrozzina basculante del costo di 2mila euro, per gli ospiti anziani costretti all’allettamento, al fine di garantire comfort ed igiene agli assistiti; inoltre il pranzo a base di pesce per la vigilia di Natale offerto agli ospiti e loro congiunti della "Casa Barocci" allietato da canti di Natale e filastrocche. Erano presenti anche le autorità comunali.

Riguardo al pranzo dopo il fermo dovuto alla pandemia, dal prossimo anno si ricomincia con la cena estiva degli anziani in piazza, sia a Sarsina, sia a Mercato Saraceno ed altre località della vallata del Savio, sempre con la compartecipazione dei "Mecenati del Savio".

Fra questi il titolare della ditta "Penta Plast" srl. di Romagnano (S.Agata Feltria) in questo momento di difficoltà economiche è intervenuto negli ultimi tre mesi, a favore dei propri dipendenti, per l’acquisto di buoni spesa per ciascuno di loro del valore di mille euro.

Edoardo Turci