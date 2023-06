Media Arfelli, nate due nuove aule a tema

di Giacomo Mascellani

La scuola media ’Dante Arfelli’ di Cesenatico acquisisce nuovi spazi che la arricchiscono e la rendono finalmente più moderna e al passo coi tempi. Lo storico edificio scolastico presente sul territorio nella sede centrale in via Gastone Sozzi nel quartiere di Cesenatico centro Boschetto e nella sede in via Cremona a Ponente, ieri mattina ha inaugurato i nuovi ambienti.

Il progetto, come ha spiegato l’insegnante referente Federica Farina, è stato realizzato con l’aiuto del comitato dei genitori, che ha finanziato una parte degli arredi delle due biblioteche. Ci sono una nuova Aula Steam (acronimo in lingua inglese che sta per Scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), allestita in via Sozzi grazie ai fondi del Pnsd, il Piano nazionale scuola digitale, con un investimento di 16mila euro; ed una importante Aula Natura realizzata nel giardino tramite i fondi Pon, il Programma operativo nazionale del Ministero per l’istruzione, finanziati dalla Commissione Europea per il programma Edugreen, con un impegno di 25mila euro. Nella sede di via Cremona è stato invece realizzato un percorso botanico nell’ambito del progetto ’Io coltivo’, ma non è finita qui perché in vista ci sono altri interventi che al momento non sono stati resi noti.

La scuola ’Dante Arfelli’ investe dunque sulla lettura, sul pensiero computazionale, sull’educazione all’aperto e vuole promuovere anche una didattica interdisciplinare, innovativa e proiettata verso il futuro. L’iniziativa è il frutto del lavoro della dirigente scolastica Silvia Tognacci, dell’Amministrazione con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, del Dsga, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, Lara Muratori, dei docenti che ci hanno creduto e si sono impegnati a fondo e dei genitori coinvolti per una scuola al passo con i tempi.

Nel corso della giornata sono stati svelati anche due nuovi murales, realizzati dagli stessi studenti nelle pareti delle biblioteche dei due plessi, con la supervisione dei docenti di arte, oltre ad un allestimento in ceramica sempre a cura degli alunni e della docente Federica Farina: "C’è molto interesse sull’educazione Steam che abbraccia abilità e materie di insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale - spiega la docente -. La componente chiave è l’integrazione, perchè invece di insegnare discipline in ’silos’ di materie indipendenti, le lezioni sono rivolte a tutto tondo, basate su progetti e indagini, con un focus sull’apprendimento interdisciplinare. È un metodo in linea con il modo in cui lavoriamo e risolviamo i problemi nella nostra vita quotidiana, attraverso il quale si insegnano le abilità nel modo in cui verranno utilizzate nella forza lavoro e nel mondo reale. Un esempio concreto è quello dell’architetto, che usa la scienza, la matematica, l’ingegneria e la tecnologia per lavorare".

Al progetto ’Io coltivo’ e Aula Natura hanno lavorato i docenti Federica Farina Federica, Eddi Bisulli e Amalia Frate; per l’Aula Steam Nicola Battistini e Agnese Fantini, per le biblioteche Paola Pasolini, Silvia Ghetti, Alessandra Bisacchi e Michela Del Bene, mentre per i murales Francesca Salucci, Letizia Santini, Massimiliano Martorelli, Sara Gessi e Andrea Fontana.

Iniziative queste che contribuiscono ad alzare il livello qualitativo della scuola, coinvolgono studenti e docenti e forniscono a tutti un’ottica diversa attraverso cui guardare le materie, l’insegnamento ed anche lo stare a scuola insieme.