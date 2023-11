Mediateca, esplosione dei prestiti di fumetti e games

"Mamma, vado in biblioteca a giocare coi videogames, a guardarmi un film o a concedermi un gioco da tavolo con gli amici". Suona stranissimo, ma in effetti è quello che sempre più giovani e giovanissimi cesenati scelgono di fare, avvicinandosi, spesso per la prima volta, alle imponenti mura della ‘Malatestiana’. Il nostro patrimonio Unesco, culla di volumi senza tempo, è diventato in effetti un punto di riferimento per una ampia fascia di persone che qui trovano proposte dedicate ai generi e agli interessi più svariati. Se ne è discusso tanto, anche con toni polemici relativi all’opportunità di un’operazione di questo genere, ma ora i numeri stanno premiando la scelta. Confrontando il trimestre gennaio-marzo 2023 con l’ultimo periodo precedente al trasloco della mediateca nella nuova ala risalente al marzo 2022, emerge e un incremento dei prestiti pari al 50,4%. Sono in particolare ‘esplosi’ i prestiti dei fumetti e del gaming (fumetti +79%, giochi +147%). In relazione all’utilizzo delle postazioni console videogame e postazioni video, sono 988 le prenotazioni gaming registrate negli ultimi due mesi (settembre-ottobre), a fronte delle 705 dello stesso periodo dello scorso anno. Si registrano circa 20 prenotazioni al giorno su 21 slot disponibili. La fascia di età prevalente va dai 10 ai 19 anni, ma il pubblico interessato spazia dai 5 ai 54 anni. Sono invece 245 le visioni di film avvenute negli ultimi 2 mesi nelle postazioni in sede (195 lo scorso anno), con una media di più di 5 film al giorno. "E’ un modo per attrare pubblico – riflettono dalla Malatestiana – che poi si sposta progressivamente anche sugli altri settori. Dedichiamo forte impegno e risorse per organizzare eventi e per fornire assistenza costante. I risultati sono incontrovertibili".