Mediatip Srl e Anime senza voce insieme contro gli abusi, arte e denuncia nella lotta all'abuso minorile

Nella lotta contro l’abuso minorile va data voce a chi per troppo tempo è stato relegato nel silenzio. È con questo spirito che Mediatip Srl, azienda cesenate rinnova la sua partnership con l’associazione di volontari Anime senza voce per la sesta edizione consecutiva.

L’evento si è tenuto ieri agli uffici di Mediatip in via Bruno con la presentazione delle opere di tre talentuosi artisti: Giusi Cambiaggio, Marco Guazzarini ed Elisabetta Venturi. Questi artisti non solo hanno espresso la propria creatività, ma hanno portato anche un messaggio potente contro gli abusi, incarnando lo slogan dell’associazione "Noi siamo arte contro la violenza!". Giusi Cambiaggio trasforma le esperienze gravose in un grido di denuncia attraverso il mosaico. Marco Guazzarini, attraverso la pittura, cattura l’essenza del mondo onirico. Elisabetta Venturi, con la sua ricerca spaziale e la tecnica dell’estroflessione, invita a esplorare nuovi orizzonti artistici.