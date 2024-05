Medici contro Fondamenta: "Frasi antiscientifiche"

Ventidue medici cesenati cattolici antiabortisti in campo contro la frase "risulta sempre più evidente come il partito di Giorgia Meloni e della ministra Roccella abbia più a cuore la protezione di un agglomerato di cellule embrionali che quella di migliaia di vite già formate", di cui ha paternità la lista Fondamenta Alleanza Verdi-Sinistra, espressa dal candidato alle comunali Fabio Marcon in un comunicato.

L’esponente della lista di sinistra aveva commentato l’incontro organizzato da Fratelli d’Italia sul tema “Politiche per la famiglia. Sfide e opportunità in un mondo in evoluzione”, al quale ha preso parte in collegamento la ministra della famiglia, della natalità e delle pari opportunità Roccella. Il concetto di famiglia di quel partito, ha osservato il rappresentante di Fondamenta Alleanza Verdi Sinistra, che fa parte dell’alleanza di centrosinistra che sostiene il candidato sindaco Enzo Lattuca, riferendosi sempre a Fratelli d’Italia è"limitato a quella eterosessuale tradizionale, in cui il ruolo della donna deve essere quello di incubatrice che dona alla patria (e alle grandi imprese) forza-lavoro da poter sfruttare in età adulta".

"Le parole sull’aggolmerato di cellule embrionali - affermano i ventidue medici cesenati - contengono affermazioni gravissime in merito allo status del bambino durante la gravidanza. Come medici vogliamo affermare che quelle parole sono antiscientifiche, oltreché moralmente inaccettabili. La medicina e la biologia affermano inequivocabilmente, che fin dal momento del concepimento, l’embrione è un essere umano vivente: dotato di un protagonismo biologico incredibile, possiede un Dna unico che lo distingue come membro della nostra specie. Da quel momento in avanti, quell’essere umano sarà protagonista di un processo di sviluppo continuo, fino alla sua morte".

"La scienza - proseguono i medici antiabortisti cesenati - ha confermato quello che, nei millenni, è stato il sentire comune dell’uomo: una donna incinta non dice di aspettare un ‘agglomerato di cellule embrionali’, ma un bambino; ciò è evidente per chi vive in prima persona il meraviglioso cammino della gravidanzao. Ognuno di noi ha il dovere di trarre le proprie conseguenze etiche, morali e sociali appropriate, consapevole di queste evidenze scientifiche ed antropologiche".

I medici che hanno sottoscritto il documento sono Arturo Alberti, Annamaria Amaducci, Cinzia Bagnoli, Antonio Belluzzi, Lorenzo Belluzzi, Augusto Biasini, Raffaele Bisulli, Massimo Chiesa, Maurizio Faberi, Marina Faedi, Clara Faedi, Alessandra Foschi, Camillo Garafoni, Mauro Garaffoni, Susanna Giorgetti, Elide Lucchi, Pier Giorgio Mariani, Silvia Pivi, Pier Luigi Tonti, Gabriele Turci, Simone Turci e Rossana Valdinoci.

Andrea Alessandrini