Medici del mare, a gennaio al via il master

I dottori del mare studiano in riviera. A Cesenatico da sempre si formano i professionisti del presente e del futuro, nei diversi settori della pesca e dell’acquacoltura. Le ultime vicende, sconvolgenti, come quelle legate ai cambiamenti climatici e alle invasioni delle specie ’aliene’ (l’ultima è il granchio blu originario dell’Oceano Atlantico che tanti danni sta facendo), hanno bisogno anche di persone capaci di esaminare i fatti e dare risposte, oltre ovviamente a fornire consulenze importanti su come trattare, allevare e commercializzare le specie ittiche nel rispetto dell’ambiente.

L’Università di Bologna da molti anni è presente a Cesenatico e fra i suoi obbiettivi c’è fare un ulteriore salto di qualità nella formazione di professionisti per ruoli di responsabilità gestionale in vari ambiti di questo importante settore dell’economia, con elevate competenze anche nel campo della gestione sanitaria. Per l’anno prossimo, sono in calendario corsi e master che si terranno nella sede del Corso di laurea in acquacoltura e igiene delle produzione ittiche, in via Magrini a Ponente a ridosso del centro storico. I corsi sono in calendario da gennaio 2024 a gennaio 2025.

È in programma un master universitario di secondo livello, ’Acquacoltura e Ittiopatologia’, promosso dall’Università di Bologna con Serinar, che ha ottenuto il patrocinio della Società italiana di patologia ittica, di Api (l’Associazione piscicoltori italiani), e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

L’obiettivo del master che è formare professionisti per ruoli di responsabilità gestionale nei diversi settori dell’acquacoltura, con elevate competenze anche nel campo della gestione sanitaria, si sviluppa in un percorso di didattica frontale ed in un tirocinio formativo presso aziende del settore ittico. Il piano didattico prevede approfondimenti sui temi di anatomia e fisiologia dei teleostei, nutrizione, maricoltura, allevamento e riproduzione delle specie ittiche d’acqua dolce, patologia generale ed immunologia delle specie ittiche, malattie trasmissibili e ad eziologia non infettiva delle specie ittiche, epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie degli organismi acquatici, allevamento e patologia di molluschi e crostacei.

Possono partecipare coloro che hanno una laurea triennale in scienze biologiche, oppure una laurea triennale in scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali o una laurea di primo ciclo di ambito disciplinare equivalente. Ovviamente sono ammessi coloro che hanno una laurea magistrale di biologia e medicina veterinaria. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 15 novembre.