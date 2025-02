Medici di famiglia: "Ci sarà un crescente disinteresse dei giovani. Il futuro è incerto"

Qualcosa bolle in pentola. Si tratta di una proposta di legge su una possibile riforma dei medici di famiglia. Secondo la bozza i nuovi medici verrebbero assunti in futuro dal servizio sanitario nazionale, a differenza di quelli già in servizio che potrebbero scegliere se rimanere liberi professionisti o passare al nuovo regime. Cosa cambierebbe in sostanza? Se passa la proposta di legge, i nuovi medici dovranno operare sia nei propri studi che nei nuovi presidi territoriali, garantendo la copertura dalle 8 alle 20. Si stabilisce un impegno settimanale di 38 ore, suddiviso tra assistenza diretta ai pazienti e programmazione territoriale. "Il risultato di questo assetto organizzativo confuso è già evidente – spiega il dottor Pietro Pesaresi, delegato del sindacato Snami per la Romagna – ci sarà un crescente disinteresse dei giovani per la medicina di famiglia, scoraggiati da condizioni contrattuali insostenibili. Nessun medico motivato accetterebbe un futuro professionale così incerto e gravoso. Evidentemente chi l’ha proposta non ha idea di come funziona questo lavoro. Questa proposta di legge è inaccettabile, non sta in piedi".

I medici di base nel Cesenate sono in tutto 140 e il carico di pazienti per loro è notevole, fino a 1800 assistiti per ogni medico. A Cesena ci sono 66 ambulatori, 4 medici a Bagno di Romagna, 4 a Mercato Saraceno, 1 a Montiano, 4 a Sarsina, 2 a Verghereto, 1 a Borghi, 14 a Cesenatico, 9 a Gambettola, 7 a Gatteo, 5 a Longiano, 1 a Roncofreddo, 7 a San Mauro Pascoli, 13 a Savignano, 2 a Sogliano. "Molte borse di studio per la medicina generale quest’anno sono andate deserte in Emilia Romagna – commenta il dottor Alessandro Berti, presidente provinciale di Snami, il sindacato nazionale autonomo dei medici italiani -. Sono andate deserte perché le condizioni di lavoro dei medici di base non sono più umane. Gli stipendi? Dipende da quanti pazienti hanno. Un massimalista (sono i medici che hanno in carico 1800 pazienti) prende 5.000 al mese netti, ma essendo liberi professionisti con quei soldi devono pagare l’affitto, l’infermiere, la segretaria e le varie spese".

"Nella zona della Romagna – continua Pesaresi – in questo momento non ci sono fughe dei medici di base. E’ un evento eccezionale che un medico di medicina generale lasci il lavoro. Ci sono stati però, negli ultimi anni, medici che sono andati in pensione anticipata. Nel nostro territorio se viene a mancare un medico in una zona di montagna è più difficile trovare un sostituto perché il posto è poco attrattivo. In Italia, poi, sembra che tutte le cause di malasanità vengano riversate sui medici di base, come il problema delle liste d’attesa, i pronto soccorsi troppo pieni, i posti di letto in ospedale insufficienti, sembrano tutti dipendere dal malfunzionamento del medico di base. Invece non è così. Gli stessi Cau che dovevano risolvere il problema del pronto soccorso non l’hanno risolto. Noi siamo già oberati di pazienti, oberati di burocrazia. Veniamo da una pandemia che ha aumentato l’ansia delle persone e sono aumentate le patologie generali. Tutto il giorno riceviamo telefonate, messaggi, mail con richieste di qualsiasi genere e in più ci sono le visite. Il problema è che, chi deve mettere una pezza a questa situazione, non ha una minima idea del nostro lavoro".