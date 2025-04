Medici di medicina generale. Decine di posti scoperti, ambulatori oberati di pazienti

Sono ancora molti, anche nel nostro territorio, i posti per medici di medicina generale tuttora vacanti. Cosicché ci sono pazienti costretti a fare riferimento a professionisti oberati da un alto numero di mutuati e non sufficientemente prossimi territorialmente. Nessuno resta, anche oggi e nonostante le carenze, senza assistenza del Servizio Sanitario Nazionale ma le condotte non coperte dalla presenza del medico rendono complesso l’accesso alla sanità di famiglia. Il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ha aggiornato al 31 marzo la mappa delle aree oggi ancora non coperte sollecitando l’interesse dei professionisti della medicina generale in regola con i relativi indici di assegnazione. Ma la carenza dei medici di base specializzati in questa branca della medicina è già nota da qualche anno a questa parte e giocherà ancora una volta un ruolo negativo nella copertura di tutte le zone identificate. Soprattutto quelle, ancor più necessarie, collocate nelle zone montane o periferiche. Per quanto riguarda il territorio di Cesena (tra Vallesavio e Rubicone) si cerca 1 medico per San Vittore, 1 per San Carlo, 1 per San Giorgio, 2 per Mercato Saraceno e Sarsina, 1 per Verghereto e Bagno di Romagna, 4 per San Mauro Pascoli, 1 per Sogliano, 6 per Borghi, 5 per Longiano e Roncofreddo, 3 per Gatteo, 2 per Gambettola, 10 per Cesenatico. Anche l’Ausl Romagna, come le altre aziende in regione, ha l’obbligo per legge di colmare il fabbisogno e garantire una diffusione capillare. A giudicare dal piano delle carenze stilato dalla stessa Ausl per le aree Cesena-Vallesavio e Rubicone, per un rapporto ottimale tra utenza e Mmg, la necessità è pari ad altri 63 medici. Per scendere nel particolare: nel distretto Cesena-Valle Savio gli utenti sono 115.314 distribuiti tra 76 medici (oltre 1500 pazienti a testa). Nel Rubicone a fronte di 93.274 utenti ci sono 55 medici (1.695 pazienti a testa). Secondo un emendamento di maggioranza al decreto "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" approvato in Commissione Bilancio alla Camera, fino al 2026 i medici del ruolo unico di assistenza primaria con incarico a quota oraria di 24 ore settimanali potranno avere in carico non oltre i 1.000 assistiti. La carenza di medici, nel nostro territorio come per il resto dell’ambito nazionale, non è frutto del caso, ma il risultato di anni di politiche poco lungimiranti e di una mancata pianificazione strategica. Una delle cause è il numero chiuso per l’accesso alle facoltà di medicina e dalla limitata disponibilità di posti nelle scuole di specializzazione. Com’è noto un Mmg non è un medico dipendente del Ssn, ma lavora in convenzione con l’Ausl: il suo rapporto di lavoro è regolamentato dall’accordo collettivo nazionale, dagli accordi integrativi regionali e dagli accordi attuativi aziendali a livello delle Asl.