Medici e professionisti del wellness a confronto

Oggi, nella sala Suzzi della biblioteca Malatestiana, prenderà il via il progetto ‘Active’ Educational conference, format promosso dall’associazione ‘Time to move’ che proporrà una serie di conferenze educative con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui temi legati al Wellness e ai sani e corretti stili di vita. Medici, farmacisti, nutrizionisti e professionisti del movimento saranno uniti per diffondere consigli utili per migliorare la qualità della vita delle persone.

Il primo appuntamento oggi alle 17 sarà incentrato sul tema lotta all’obesità e al sovrappeso. La dottoressa Ester Giaquinto, medico chirurgo specialista in scienze dell’alimentazione si soffermerà su obesità e sovrappeso, innovazioni farmacologiche, regolazione del set point metabolico, aprendo un focus sulle strategie nutrizionali evidence-based. Il dottor Silvano Zanuso, Technogym Scientific & Research Director, tratterà un intervento dal titolo ‘Scegli di vivere bene: che cosa ci dice la scienza’. Il dottor Gian Maria Rossi, farmacista territoriale e professore di Pharmacy Unibo tratterà i seguenti temi: la consapevolezza sull’obesità, più salute: promuovere aderenza. Per concludere, Gianluca Catanzaro, Chinesiologo, tratterà i temi riguardanti il movimento attraverso un intervento dal titolo ‘Muovere per cambiare: l’importanza del movimento nella cura dell’obesità’.