Medici in festa, targhe per i veterani della professione

I medici forlivesi e cesenati si daranno convegno almeno in centocinquanta domani presso al Fiera di Forlì per celebrare la "Giornata del Medico e dell’Odontoiatra". Una mattinata nel corso della quale ci sarà spazio per i saluti, la musica, una lectio magistralis, la premiazione di un concorso letterario dedicato a chi esercita la medicina ma non disdegna la penna, le targhe per chi ha compiuto 60 e 50 anni di professione e il giuramento d’Ippocrate per i nuovi iscritti all’Albo dei Medici di Cesena e Forlì. I saluti saranno del dottor Michele Gaudio, presidente dell’ordine provinciale, e del dottor Paolo Paganelli del Coordinamento Albo Ondotoiatri. L’intermezzo musicale avrà interprete il soprano Velia Scala accompagnata al piano dall’urologo, ma è anche maestro di musica, Massimo Fiori. Sul tema "L’arte medica e la medicina nell’arte" interverrà il professor Paolo Zamboni, docente ordinario di Chirurgia Vascolare e Direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università di Ferrara che sarà presentato dal dottor Gilberto Vergoni. "C’è in questi tempi - anticipa il dottor Vergoni - il rischio per la medicina di focalizzarsi sugli aspetti scientifico-tecnologici spersonalizzando il rapporto medico-paziente. Da una parte abbiamo una ideologia dominante tutta orientata su essere efficiente, funzionare, razionalizzare e produrre rispetto ai desideri di benessere sempre più pressanti, e dall’altra una scienza, la medicina, la più umana tra le scienze".

